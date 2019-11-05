Американец предупредил ФБР о российских «жучках» в ушах людей

В городе Питтсбург в США мужчина сообщил офису ФБР, что Россия якобы вживляет в американцев «жучков», чтобы управлять ими на расстоянии, передает РИА «Новости».

Уточняется, что мужчина приехал к офису на автомобиле, после чего, припарковавшись, ушел в неизвестном направлении.

На машине белой краской был написан текст о вживлении Россией «жучков» в американцев. Мужчина написал, что таким образом в Москве воздействуют на подсознание граждан США.

Сообщается, что сотрудники ФБР с подозрением отнеслись к действиям мужчины и вызвали взрывотехников.

Позже мужчина добровольно явился в офис ФБР. Как заявили в ведомстве, у него предположительно есть психическое расстройство.