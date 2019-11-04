Бутина назвала пыткой условия ее содержания в тюрьме США

Освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина рассказала об условиях содержания в месте заключения США. Об этом она сообщила в интервью телеканалу CBS.

По ее словам, это пытка. Она добавила, что не считает нормальным то, что человек заперт в одиночной камере на 23, 20, 22 часа.

«Вы действительно думаете, что за то, что не были поданы бумаги, человек заслуживает 18 месяцев лишения свободы, четыре месяца в одиночной камере и все эти испытания в тюрьме?» — заявила россиянка.

Бутина поделилась, что преодолеть трудности во время тюремного срока ей помогла вера.

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