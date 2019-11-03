СК раскрыл подробности убийства главы центра «Э» Ингушетии
Убийство начальника центра по противодействию экстремизму по республике Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева было совершено группой лиц по предварительному сговору, передает ТАСС.
Об этом рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.
Она также добавила, что криминалисты центрального аппарата СК подключились к расследованию.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Подозреваемые в убийстве главы центра «Э» Ингушении скрылись из Москвы
— Полиция разыскивает троих подозреваемых в убийстве главы центра «Э» Ингушетии
— Возбуждено дело об убийстве в Москве главы центра «Э» Ингушетии