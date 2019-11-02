Объявлен спецплан по поимке подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушении
В Москве ввели спецплан для поимки подозреваемого в убийстве начальника центра по противодействию экстремизму по республике Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Главного управления МВД по Москве Юрия Титова.
Титов рассказал, что преступник произвел не менее четырех выстрелов в Эльджаркиева.
По его словам, подозреваемый скрылся с места преступления на черном Volkswagen или BMW.
Титов добавил, что в январе на Эльджаркиева уже совершали покушение, обстреляв его автомобиль. После чего получили ранения двое находившихся в машине сотрудников полиции и один гражданский. Один из полицейских скончался в больнице на следующий день.
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