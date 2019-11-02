Возбуждено дело об убийстве в Москве главы центра «Э» Ингушетии
Следственный комитет РФ возбудил дело об убийстве в Москве начальника центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).
«По данным следствия,на западе столицы неизвестный расстрелял двух мужчин... От полученных ранений мужчины скончались на месте», — говорится в сообщении.
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