Возбуждено дело об убийстве в Москве главы центра «Э» Ингушетии

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Следственный комитет РФ возбудил дело об убийстве в Москве начальника центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

«По данным следствия,на западе столицы неизвестный расстрелял двух мужчин... От полученных ранений мужчины скончались на месте», — говорится в сообщении.

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