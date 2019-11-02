В сети появилось видео убийства главы центра «Э» Ингушении
На западе Москвы камеры наблюдения зафиксировали смертельную стрельбу, передает РЕН ТВ.
Инцидент произошел на улице Академика Анохина.
По предварительным данным, несколько человек в масках напали на двоих мужчин и расстреляли их. В перестрелке погибли начальник Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Элджеркиев и его брат.
Уточняется, что нападавшим удалось скрыться.
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