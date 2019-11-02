СК возбудил дело после взрыва на танкере в Находке

В СК России завели уголовное дело после взрыва на танкере «Залив Америка» в порту города Находки, в ходе которого погибли двое человек.

Об этом сообщает сайт Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.

По уточненным данным, на судне случился взрыв газа.

Как стало известно, по факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 263 УК России «Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц».

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