Экс-мэр Киселевска убит в Кузбассе

Бывший мэр города Киселевск Кемеровской области Сергей Лаврентьев был застрелен в собственном доме. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что убийство произошло в поселке Верх-Чумыш.

Уточняется, что Лаврентьев успел выстрелить в одного из злоумышленников перед смертью. Таким образом, один из нападавших был убит, остальным удалось скрыться. В городе был объявлен план перехват.

Сергей Лаврентьев являлся мэром Киселевского городского округа в течение 16 лет, однако свой пост он покинул по собственному желанию в 2018 году.