Президент России Владимир Путин не исключил ужесточение наказания для медиков за ошибки при назначении инвалидности, передает ТАСС.

Глава государства попросил главу Минздрава Веронику Скворцову и вице-премьера Татьяну Голикову предоставить соответствующие предложения.

Он отметил, что уже существует наказание за недобросовестное исполнение своих обязанностей.

«Если, действительно, нужно усиливать это наказание, то, конечно, я не буду возражать. Пускай они сделают мне такое предложение», — заявил Путин.

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