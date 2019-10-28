Два руководителя ОМВД в Ступино задержаны за взятку

В подмосковном Ступино были задержаны четыре сотрудника ОМВД, среди которых были начальник полиции, а также исполняющий обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные МВД.

Отмечается, что операция прошла в момент получения взятки в размере 500 тыс. рублей.

Кроме того, в задержании участвовали сотрудники ГУСБ МВД при взаимодействии с УФСБ, а также управления собственной безопасности подмосковного главка полиции.

По данному делу инициировали служебную проверку.