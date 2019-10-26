Бутина призвала россиян в США беспокоиться

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Мария Бутина, которая вернулась домой после освобождения из тюрьмы в США отметила, что россиянам в США следует беспокоиться о своей судьбе.

Об этом сообщает RT.

Она также заявила, что не испытывает желания вернуться в США.

«Россиянам в США следует беспокоиться, поскольку, смотрите, не было никаких оснований, чтобы меня арестовывать и назначать этот срок», — сказала Бутина.

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