В США началось расследование обстоятельств возбуждения дела Бутиной

Американское министерство юстиций начало расследование обстоятельств возбуждения дела осужденной в США россиянки Марии Бутиной. Об этом ТАСС сказал ее адвокат Роберт Дрисколл.

По его словам, американское ведомство решило расследовать причины после его письма. В частности, он обратился с просьбой к спецпрокурору США Джону Дарему и генинспектору минюста Майклу Хоровитцу.

«Расследование будет проводить отдел профессиональной ответственности», — рассказал Дрисколл.

Он подчеркнул, что ждет результатов этого расследования, но не знает пока никаких подробностей.

Бутину осудили в США за «сговор с целью незаконной работы иностранным агентом». В пятницу, 25 октября, она была освобождена в рамках процесса депортации в Россию.

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