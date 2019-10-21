Песков назвал причину смены главы СПЧ
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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал смену председателя Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Об этом сообщает ТАСС.
Представитель Кремля заявил, что кадровые решения связаны с необходимостью ротации в составе СПЧ.
«Ротация», — сказал Песков.
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