Песков назвал причину смены главы СПЧ

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал смену председателя Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Кремля заявил, что кадровые решения связаны с необходимостью ротации в составе СПЧ.

«Ротация», — сказал Песков.

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