Путин поручил помочь пострадавшим при прорыве дамбы в Красноярском крае

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Президент России Владимир Путин поручил предпринять все необходимые меры по оказанию помощи людям, которые пострадали при прорыве дамбы в поселке Щетинкино Курагинского района. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Как отмечается, глава государства распорядился об оказании помощи после того, как прослушал доклад об аварии главы МЧС Евгения Зиничева и губернатора Красноярского края Александра Усса.

Кроме того, президент поручил выяснить причины произошедшего, а также не допустить последствий обрушения дамбы на близлежащие населенные пункты.

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