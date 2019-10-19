Число жертв прорыва дамбы Красноярском крае продолжает расти

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В Красноярском крае спасатели обнаружили еще два тела. Таким образом, общее число погибших при прорыве дамбы составило — 15 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.

До этого было известно о 15 пропавших без вести. В ведомстве уточнили, что теперь пропавшими числятся 13 человек.

«По обновленным данным, 15 погибших», — добавили в МЧС.

Инцидент произошел в ночь с 18 на 19 октября.

В настоящее время спасатели продолжают поиски людей и параллельно эвакуируют рабочих золотодобывающей артели возле деревни, где прорвалась дамба.

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