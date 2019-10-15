Контактная группа по Донбассу не смогла договориться в Минске
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Руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов рассказал о том, как прошло заседание контактной группы по решению вопроса о разведении сил в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он заявил, что участники заседания не смогли согласовать новую дату разведения сил на двух участках.
Якубов обвинил в таком исходе переговоров украинскую сторону.
Уточняется, что следующее заседание контактной группы в Минске запланировано на 29 октября.
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