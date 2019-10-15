Следователи научились устанавливать личности людей в масках

Следственный комитет России начал применять технологии, позволяющие установить личность человека по видеозаписи, даже если его лицо и комплекция скрыты маской и объемной одеждой, передает «Интерфакс».

В пример приводится убийство в Тамбове, где преступник попал на камеру, но опознать его без спецсредств было невозможно. После проведения видеотехнической экспертизы были с точностью до сантиметров определены параметры лица и телосложения подозреваемого.

Во втором случае московские следователи доказали вину мужчины в насильственных преступлениях, применив технологию наложения 3D-модели лица на размытые фотографии подозреваемого.