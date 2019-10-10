В Минздраве рассказали о серьезных нарушениях в работе центра Блохина

Комиссия Минздрава обнаружила значительные нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии московского Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Елену Байбарину.

Как отмечается, сотрудники клиники обвинили директора Светлану Варфоломееву в нарушении практики высокого уровня.

«Это очень серьезное обвинение, и все врачи детальнейшим образом провели обходы, изучили истории болезней, как больных, которые лежали до прихода директора, так и после», — сказала Байбарина.

Эксперт отметила, что были найдены очень серьезные нарушения, которые необходимо решить в скорейшем времени.

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