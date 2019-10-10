Иран отпустил задержанную россиянку Юзик

Власти Ирана отпустили россиянку Юлию Юзик, задержанную в начале октября в Тегеране, передает РИА «Новости».

Российское посольство в стране подтвердило эту информацию и добавило, что она вылетела из Ирана в Москву.

В диппредставительстве добавили, что самочувствие россиянки удовлетворительное.

Журналистка Юлия Юзик 2 октября была арестована в отеле без объяснения причин.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— СПЧ призвал Иран освободить российскую журналистку Юзик

— Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик

— Правительство Ирана назвало причину задержания россиянки Юлии Юзик