Иран отпустил задержанную россиянку Юзик
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Власти Ирана отпустили россиянку Юлию Юзик, задержанную в начале октября в Тегеране, передает РИА «Новости».
Российское посольство в стране подтвердило эту информацию и добавило, что она вылетела из Ирана в Москву.
В диппредставительстве добавили, что самочувствие россиянки удовлетворительное.
Журналистка Юлия Юзик 2 октября была арестована в отеле без объяснения причин.
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