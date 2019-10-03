МИД Украины анонсировал новый обмен заключенными
Новый глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что вскоре произойдет новый обмен заключенными. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам министра, новый обмен удерживаемыми лицами Украины с другой страной запланирован на следующей неделе.
Пристайко напомнил, что в сентябре Россия и Украина уже обменялись заключенными по формуле «35 на 35».
«Мы планируем еще более масштабный обмен», — подчеркнул Пристайко.
Ранее сообщалось, что глава МИД Украины усомнился в возможности обмена по формуле «всех на всех».
Также до этого стало известно, что Украина хочет вернуть еще 113 граждан из России.