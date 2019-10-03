МИД Украины анонсировал новый обмен заключенными

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Новый глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что вскоре произойдет новый обмен заключенными. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам министра, новый обмен удерживаемыми лицами Украины с другой страной запланирован на следующей неделе.

Пристайко напомнил, что в сентябре Россия и Украина уже обменялись заключенными по формуле «35 на 35».

«Мы планируем еще более масштабный обмен», — подчеркнул Пристайко.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины усомнился в возможности обмена по формуле «всех на всех».

Также до этого стало известно, что Украина хочет вернуть еще 113 граждан из России.