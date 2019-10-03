Полиция проверит «бойцовский клуб» в московской школе

ГУ МВД по Москве начало проверку по факту драки школьников, передает ТАСС.

По данным источника, одна из учениц 5-го класса школы № 97 показала родителям видеозапись, где видно, как дерутся школьники. В полицию с заявлением обратилась мать одного из школьников.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что ученики старших классов одной из школ Москвы создали бойцовский клуб, где заставляли драться младшеклассников и делали ставки. При этом в руководстве школы заявили, что это единичный случай конфликта между учениками.