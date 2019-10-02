Москвичей предупредили о снижении уровня кислорода в воздухе
Синоптики предупредили жителей Москвы о снижении уровня кислорода в воздухе. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
«Содержание кислорода ниже нормы», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что в среду, 2 октября, зафиксировано пониженное атмосферное давление — 741 мм рт. ст.
Отмечается, что эти факторы могут привести к обострению заболеваний и ухудшению самочувствия у метеочувствительных людей.
Накануне, 1 октября, рекордно низкое атмосферное давление достигло «барического дна» в Москве.