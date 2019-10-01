Сотрудника СК ударили ножом в Москве

Сотрудника центрального аппарата Следственного комитета ударили ножом в Москве.

Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе СК.

Нападение произошло у входа в здание ведомства в Техническом переулке.

Причины произошедшего выясняются.