Запрет на приготовление шашлыков на балконах вступил в силу в России

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С 1 октября в России вступает в силу постановление, меняющее правила противопожарного режима в стране. Документ был опубликован на сайте Кабинета Министров.

В постановлении говорится, что за нарушение правил предоставляется административный штраф в размере 3–5 тысяч рублей.

Согласно новым правилам, запрещено использовать открытый огонь на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц. Однако, что именно подразумевается под понятием «открытый огонь» — не сказано.

Ранее сообщалось, что в Кремле положительно оценили запрет курить на балконах.