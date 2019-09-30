Самолет А320 срочно сел в Екатеринбурге после столкновения с птицей

Самолет А320 «Уральский авиалиний», летевший из Краснодара в Иркутск, был вынужден срочно приземлиться в Екатеринбурге из-за столкновения с птицей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиаперевозчика.

Отмечается, что пилоты приняли решение срочно посадить на землю воздушное судно после ЧП с птицей, которая влетела в самолет.

После успешного приземления самолет осмотрели специалисты.

Известно, что всех пассажиров на борту отправят в пункт назначения на резервном самолете.

Данных о пострадавших в результате случившегося пока нет. Также на данный момент нет никаких уточняющий данных.

Ранее сообщалось, что Минтранс выделит 5,6 млн рублей на защиту самолетов от птиц.