Пострадавший омоновец заступился за Устинова

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Потерпевший по делу Павла Устинова сержант спецназа ОМОН Александр Лягин заявил, что наказание, избранное судом слишком суровое, передает ТАСС.

«Считаю, что наказание Устинову слишком суровое», — сказал Лягин.

При этом он отметил, что по-прежнему считает актера виновным.

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 года лишения свободы, признав виновным в применении к бойцу ОМОН насилия

Ранее Мосгорсуд отложил рассмотрение жалобы на приговор актеру Павлу Устинову.