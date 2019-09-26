Пострадавший омоновец заступился за Устинова
Потерпевший по делу Павла Устинова сержант спецназа ОМОН Александр Лягин заявил, что наказание, избранное судом слишком суровое, передает ТАСС.
«Считаю, что наказание Устинову слишком суровое», — сказал Лягин.
При этом он отметил, что по-прежнему считает актера виновным.
16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 года лишения свободы, признав виновным в применении к бойцу ОМОН насилия
Ранее Мосгорсуд отложил рассмотрение жалобы на приговор актеру Павлу Устинову.