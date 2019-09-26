Прокуратура просит не лишать свободы Устинова

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Генпрокуратура требует наказание, не связанное с реальным лишением свободы, актеру Павлу Устинову, передает «Интерфакс».

Отмечается, что категория преступления может быть смягчена.

При этом защита Устинова намерена настаивать на полном оправдании.

Ранее актер Павел Устинов, осужденный за нападение на бойца ОМОН в ходе несогласованного митинга 3 августа в Москве, был освобожден из СИЗО.

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 года лишения свободы, признав виновным в применении к бойцу ОМОН насилия