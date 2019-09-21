Трех сторонников ИГ задержали в Нижневартовске

В Нижневартовске были задержаны трое сторонников террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России), сообщает ТАСС.

Задержание производили сотрудники Росгвардии.

Сообщается, что задержанные занимались вербовкой граждан в ряды ИГ, а также пропагандировали идеологию террористов.

Также в ходе обысков была найдена экстремистская литература, боеприпасы, наркотики и огнестрельное оружие.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.