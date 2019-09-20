Суд арестовал обвиняемого по делу о стрельбе по полицейским в метро Москвы
Пресненский суд Москвы арестовал полицейского Алексея Смирнова по делу о стрельбе на станции «Рязанский проспект», передает РИА «Новости».
Смирнов отправится в СИЗО как минимум до 19 ноября.
Он обвиняется по статье 317 УК РФ о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, ему грозит пожизненный срок.
В результате стрельбы один сотрудник правоохранительных органов погиб, один — получил ранения.
Ранее полицейский, которого задержали после стрельбы по коллегам в метро «Рязанский проспект» в Москве, отказался от дачи показаний.