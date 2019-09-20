Суд арестовал обвиняемого по делу о стрельбе по полицейским в метро Москвы

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Пресненский суд Москвы арестовал полицейского Алексея Смирнова по делу о стрельбе на станции «Рязанский проспект», передает РИА «Новости».

Смирнов отправится в СИЗО как минимум до 19 ноября.

Он обвиняется по статье 317 УК РФ о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, ему грозит пожизненный срок.

В результате стрельбы один сотрудник правоохранительных органов погиб, один — получил ранения.

Ранее полицейский, которого задержали после стрельбы по коллегам в метро «Рязанский проспект» в Москве, отказался от дачи показаний.