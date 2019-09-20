Синоптики поделились прогнозом на предстоящую зиму
Росгидромет разместил сообщение, в котором проанализировал данные о температуре во время предстоящего отопительного сезона. Об этом сообщает «Интерфакс».
Исследование выявило, что с октября 2019 по март 2020 года температурный фон в большинстве регионов страны будет около и выше нормы.
В октябре выше нормы ожидается температура за Полярным кругом. В ноябре в полярных районах также температурные показатели будут выше обычного. В остальной части России в третьем месяце осени погода должна соответствовать норме.
В декабре температура будет сохранять среднемесячные значения по всей России за исключением севера Урала и Сибири, где она будет выше. Погода в январе по стране в целом будет около нормы. В феврале высокие температурные значения будут в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.
В марте температурный фон выше нормы будет на Юге России, на Урале и В Сибири. На севере Центрального округа, в Северо-западном округе и на Дальнем Востоке среднемесячные температуры ожидаются около и немного выше нормы.
Ранее сообщалось, какая погода ждет Москву с 20 по 27 сентября.