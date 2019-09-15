Чешские коммунисты потребовали не трогать памятник Коневу в Праге

Коммунистическая партия Чехии и Моравии (КПЧМ) потребовало от правительства, МИД и Минобороны страны не трогать памятник советскому маршалу СССР Ивану Коневу, а оставить его на прежнем месте. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постановление партии.

Как известно, компартия несогласна с решением руководства городского района Прага-6 от 12 сентября о перемещении памятника Коневу и призывает не делать этого.

Сообщается, что представители этой политической силы возмущены позицией и бездействием оборонного ведомства и министерства иностранных дел.

Ранее МИД России возмутилось переносом памятника маршалу Коневу в Праге.