Четверо погибли из-за взрыва снаряда в доме под Челябинском

В Челябинской области в одном из частных домов взорвался снаряд. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Как отмечается, в результате инцидента погибли четыре человека, включая одного ребенка.

«В поселке городского типа Магнитка в частном доме на Советской улице взорвался снаряд», — отметил источник.

По предварительным данным, снаряд взорвался в подвале дома.

На настоящий момент уточняются все обстоятельства случившегося.

Ранее два человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Находке.