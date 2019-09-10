СМИ оценили возможный ущерб от деятельности вывезенного из России шпиона США

В российский госструктурах оценили возможный ущерб от деятельности предполагаемого шпионажа в пользу США сотрудника аппарата правительства России Олега Смоленкова, пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что данные источников, которые знали Смоленкова, разнятся. Одни считают, что его работа была, скорее, технической — закупки, организация поездок. Он вряд ли мог сообщить что-то, «кроме расхожих слухов», полагает один из источников.

Другие отмечают, что Смоленков работал в посольстве России в Вашингтоне, когда послом был Юрий Ушаков. Ушаков занимает пост помощник президента России по международным делам. Смоленков после приезда на родину пользовался доверием Ушакова.

Ранее в СМИ назвали Смоленкова возможным эвакуированным из России шпионом США после того, как телеканал CNN сообщил, что США вывезли из России своего топового шпиона в 2017 году.