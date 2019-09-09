Песков внес ясность в вопрос о получении гражданства РФ прибывших по обмену

В Кремле ответили, что в настоящий момент вопрос о получении прибывшими из Киева задержанных украинцев гражданства России не рассматривался. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Это оставляю пока без комментариев, я не знаю этих деталей», — ответил Песков га вопрос журналистов, получат ли российское гражданство украинцы, которые приехали в Россию в рамках обмена задержанными между Москвой и Киевом.

Ранее сообщалось, что в Кремле оценили обмен задержанными между Россией и Украиной.