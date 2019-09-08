Посольство РФ обвинило СМИ Британии во вседозволенности и безответственности

Свободная журналистика в Британии вырождается во вседозволенность и безответственность. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление российского посольства в Лондоне.

Как отмечается, такое заявление было сделано из-за публикации издания Sunday Times о причастности российских спецслужб к террористическим актам в Москве в 1999 году.

Согласно ведомству, данная публикация является примером некомпетентности и ангажированности некоторых СМИ Британии.

Причем, как отметили в посольстве, подобные материалы выходят на фоне попыток британского правительства стать лидером в борьбе за свободу СМИ в мире.

Также в ведомстве подчеркнули, что автор статьи «опустился до прямой лжи», заявив, что «в связи с терактом не только не осужден, но даже не назван ни один виновный».

Однако в посольстве заявили, что в 2004 году к пожизненному заключению были приговорены Адам Деккушев и Юсуф Крымшамхалов.