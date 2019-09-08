Число погибших из-за шторма в Крыму увеличилось

В Крыму во время шторма утонули шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Как отмечается, в акватории Черного моря удалось спасти пять человек, однако шестеро получили смертельные травмы.

Согласно ведомству, несмотря на штурмовое предупреждение, люди купались в море.

Уточняется, что помощь потребовалась пяти людям на пляже в поселке Отрадное. Троих удалось спасти, а остальные погибли от травм, полученных в штормящем море.

Кроме того, двое мужчин не смогли доплыть к берегу на пляже «Солярис».

Ранее сообщалось, что два человека утонули во время шторма на Черном море.