Число погибших из-за шторма в Крыму увеличилось
close
В Крыму во время шторма утонули шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
Как отмечается, в акватории Черного моря удалось спасти пять человек, однако шестеро получили смертельные травмы.
Согласно ведомству, несмотря на штурмовое предупреждение, люди купались в море.
Уточняется, что помощь потребовалась пяти людям на пляже в поселке Отрадное. Троих удалось спасти, а остальные погибли от травм, полученных в штормящем море.
Кроме того, двое мужчин не смогли доплыть к берегу на пляже «Солярис».
Ранее сообщалось, что два человека утонули во время шторма на Черном море.