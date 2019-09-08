В Нидерландах сожалеют о включении Цемаха в обмен между РФ и Украиной

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Нидерландское правительство выразило сожаление в связи с передачей в Россию «ценного свидетеля» Владимира Цемаха, который является свидетелем дела о крушении малазийского Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines (рейс МН17) в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой главу МИД страны Стефа Блока.

Как отмечается, власти Нидерландов очень расстроены, что украинская сторона включила Цемаха в программу по обмену с Россией, не обращая внимание на просьбы страны.

Ранее сообщалось, что Украину попросили не сдавать России «ценного свидетеля» по делу MH17.

Катастрофа произошла в 2014 году в небе над Донбассом, где проходили боевые действия. Пассажирский Boeing 777, выполнявшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.