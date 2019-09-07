Женщины подрались в детской поликлинике в Набережных Челнах

В Набережных Челнах в одной из поликлиник у кабинета педиатра произошла потасовка между женщинами. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Как отмечается, инцидент произошел в детской городской поликлинике.

Уточняется, что женщина, пожелавшая «только спросить», столкнулась с другой.

Согласно телеканалу, женщину, которая попыталась попасть на прием, прислали с другого участка. Однако другие женщины отказались ее пускать, когда она попыталась пройти в кабинет.

Как подчеркивается, очевидицы просили вмешаться в конфликт мужчин, однако те решили не ввязываться в ситуацию.

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