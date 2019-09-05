Червей нашли в рисе в школьной столовой под Липецком

В Липецкой области жительница города Задонска обратилась в прокуратуру, выразив недовольство организацией питания в одной из городских школ. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, в рисе, который был предназначен для детского питания, обнаружили червей.

Уточняется, что еду в школу поставляет одна из фирм Липецка на основании муниципального контракта.

На настоящий момент данная организация проходит проверку.

Ранее семья попала в больницу после «лечения» личинками-паразитами.