Завершено расследование дела Пола Уилана

Завершено расследование уголовного дела о шпионаже против России в отношении гражданина США Пола Уилана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката американца Владимира Жеребенкова.

Как отмечается, защита приступила к ознакомлению с материалами уголовного дела. По словам адвоката, процесс займет около двух месяцев.

«Все будет зависеть от состояния здоровья моего подзащитного», — заявил Жеребенков.

Пол Уилан был задержан в Москве по подозрению в шпионаже 31 декабря 2018 года.

Ранее сообщалось, что следствие предъявило окончательные обвинения Полу Уилану.