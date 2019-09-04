В Татарстане задержали мать младенца, оставленного в пакете возле магазина

Сотрудники полиции задержали мать младенца, оставленного в полиэтиленовом пакете возле магазина в селе Черемшан в Татарстане. Об этом сообщает региональное отделение МВД, передает ТАСС.

До этого стало известно, что мужчина обнаружил возле магазина новорожденного мальчика, завернутого в черный продуктовый пакет. Он вызвал скорую помощь и полицию.

Отмечается, что задержанная мать ребенка работает продавцом в магазине около которого оставила младенца.

Уточняется, что СК возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ст. 106 УК РФ «Покушение на убийство матерью новорожденного».

Ранее сообщалось, что мать шестерых детей бросила младенца в больнице на Кубани.