Взрыв произошел на шахте в Донецке

close
Шахта имени Скочинского в Донецке Шахта имени Скочинского в Донецке
Шахта имени Скочинского в Донецке
РИА «Новости»

Взрыв произошел на шахте им. Скочинского в Донецке, сообщает РИА «Новости».

Информация о пострадавших уточняется.

Как сообщил источник в МЧС самопровоглашенной ДНР, сигнал о взрыве на территории шахты поступил утром.

Причина взрыва с настоящее взрыва устанавливается.