Китай заподозрил FedEx в доставке холодного оружия в Гонконг

Власти Китая заподозрили американского оператора доставки FedEx в отправке холодного оружия в Гонконг, пишет South China Morning Post.

Американскую фирму уже обвинили в том, что она сознательно перенаправляла в США посылки, предназначенные для Huawei в Китае, через несколько дней после того, как китайская фирма была включена в черный список правительства США.

Теперь FedEx подозревается в незаконной отправке в Гонконг холодного оружия с материковой части Китая. Данный тип ножей подлежит регистрации. На посылку наложен арест, ведется расследование.