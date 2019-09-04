Украинские силовики обстреляли детский сад, заявили в ДНР
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Глава городской администрации Иван Приходько заявил, что в подконтрольной самопровозглашенной ДНР Горловке под обстрел украинских силовиков попал детский сад. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, инцидент произошел в поселке шахты «Глубокая».
Он уточнил, что осколок пробил стекло в детсаде и застрял в стене.
При этом глава городской администрации не сообщил, были ли в здании дети.
Ранее сообщалось, что украинские силовики обстреляли шесть поселков ДНР.