Украинские силовики обстреляли детский сад, заявили в ДНР

Глава городской администрации Иван Приходько заявил, что в подконтрольной самопровозглашенной ДНР Горловке под обстрел украинских силовиков попал детский сад. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, инцидент произошел в поселке шахты «Глубокая».

Он уточнил, что осколок пробил стекло в детсаде и застрял в стене.

При этом глава городской администрации не сообщил, были ли в здании дети.

Ранее сообщалось, что украинские силовики обстреляли шесть поселков ДНР.