Роскачество перечислило базовые продукты завтрака школьника

Роскачество назвало базовые продукты для завтрака школьника. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, основными продуктами являются злаковые, яйца, а также молочные продукты.

В ведомстве пояснили, что эти продукты являются базовыми, поскольку в них содержатся медленные углеводы и белок, важные для роста и развития ребенка.

Также в Роскачестве подчеркнули, что сухие завтраки по типу шоколадных шариков и хлопьев ребенку следует давать не чаще 1-2 раз в неделю.

В них, как уточняется, содержится много сахара, что может привести к развитию сахарного диабета, ожирению и вызвать аллергию.

Кроме того, в ведомстве предложили давать школьникам каши и чередовать их с яичными и творожными завтраками.

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