В Минприроды перечислили города России с самым грязным воздухом и почвами

В Минприроды рассказали о российских городах, в которых зафиксирован самый загрязненный воздух. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад ведомства.

Как стало известно, в список городов с самым загрязненным воздухом вошли Ангарск, Барнаул, Братск, Иркутск,Красноярск, Новокузнецк, Норильск, Улан-Удэ, Чита и другие.

Согласно полученным сведениям, более половины городов России (57%) с высоким уровнем загрязнения находятся в Сибирском федеральном округе.

При этом сообщается, что города Приморского края, Новгородской области и Санкт-Петербург попали в перечень населенных пунктов с самыми загрязненными почвами. В данных регионах среднероссийский уровень по этому показателю выше более чем в три раза.

Ранее Минприроды России предложил перерабатывать 100% товаров и упаковки.