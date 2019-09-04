Уровень воды в реке Амур за сутки увеличился на 12 см

Уровень воды в реке Амур возле Комсомольска-на-Амуре за сутки увеличился на 12 см. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

Таким образом, уровень воды в реке Амур достиг отметки в 778 см.

Сообщается, что обстановка в районе, где поднялась вода, остается чрезвычайно сложной.

Как стало известно, в зоне подтопления находится 91 индивидуальный жилой дом, 296 приусадебных участков, а также 156 подвалов многоквартирных домов.