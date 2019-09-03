Житель Сочи убил жену и сообщил об ее исчезновении в полицию

В управлении Следственного комитета (СК) по Краснодарскому краю проинформировали о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Сочи, который подозревается в убийстве жены. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что об исчезновении супруги 46-летний мужчина проинформировал 18 августа. Следствие предполагает, что 16 августа между мужем и женой произошел конфликт.

«Со слов обвиняемого, там между ними произошел конфликт, в ходе которого женщина стала оскорбительно выражаться в адрес его родственников», — говорится в заявлении.

Согласно имеющейся информации, женщина также высказала намерение уехать в другой город. После этого мужчина ее задушил, а тело отвез в лес и оставил на склоне. Впоследствии женщину обнаружили, ее мужа задержали и предъявили обвинение.

Ранее сообщалось, что в Сочи правоохранительные органы приступили к проверке после изнасилования и убийства 24-летней девушки.