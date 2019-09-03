В СИЗО раскрыли подробности бракосочетания трансгендера

Сотрудница дежурной части СИЗО №6 рассказала о свадьбе заключенного-трансгендера с избранницей. Об этом сообщает ФАН.

Согласно имеющейся информации, брачующихся зовут Елена и Назар (в прошлом — Анастасия).

«Заключенного трансгендера вывели в особое помещение в СИЗО, невеста к нему приехала в красивом свадебном платье», — сказал источник.

Уточняется, что после бракосочетания жена уехала, а муж вернулся в камеру.

Ранее сообщалось, что это не стало нарушением закона, так как по паспорту жених является мужчиной. Его избранницей стала 48-летняя женщина, для которой этот брак стал четвертым.