Командир севшего в поле в Подмосковье А321 вернется за штурвал

Командир аварийно севшего в кукурузном поле Подмосковья самолете «Уральских авиалиний» А321 Дамир Юсупов вновь возвращается за штурвал на следующей неделе. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании, передает РИА «Новости».

Как отмечается, после инцидента у Юсупова был отпуск, и он должен вернуться к работе с 9 сентября. Однако до выхода на работу, командиру предстоит пройти необходимые медицинские процедуру.

«Наверное, на следующей неделе он вернется к полетам», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил летчикам самолета А321 «Уральских авиалиний» Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину звания Героев России.